В Домодедове полиция поймала педофила, который пытается выставить себя жертвой

Полицейские Домодедова по горячим следам задержали 19-летнего уроженца Таджикистана, который изнасиловал 10-летнюю девочку. По данным ГУ МВД по Московской области, он не стал отпираться и признался, что интимные отношения с несовершеннолетней были. Дальнейшее расследование показало, что их близости предшествовала длительная переписка личного характера. В подробностях разбирался наш корреспондент.

НЕВИННАЯ ПЕРЕПИСКА?

На днях для 50-летней жительницы городского округа Домодедово открылась страшная правда. Она нашла в телефоне дочки-пятиклассницы личную переписку. Некий Артем сообщал девочке, что ждет ее фото из душа, а она в ответ просила подождать несколько дней.

Не желая верить в происходящее, женщина решила вызвать чадо на откровенный разговор. А в ответ началась истерика и прозвучали жуткие признания.

«Дочь сказала, что в декабре прошлого года познакомилась в Интернете со взрослым парнем, – поведала мама пострадавшей. – Сначала их переписка была довольно безобидной. Но весной они решили встретиться как парень с девушкой, то есть было намерение поцеловаться. Когда у нее начались каникулы, она уехала к бабушке в СНТ. Этот парень приехал к ней, они пошли гулять в сторону леса, и вдруг этот мерзавец стал склонять дочь к интиму. Она не сопротивлялась, потому что боялась за свою жизнь».

ДРУГАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Версия дочери поначалу не смутила тревожное материнское сердце. Она написала заявление в полицию об изнасиловании, и правоохранители вычислили Артема в считаные дни. Интернет-искусителем оказался 19-летний парень из Таджикистана. И он эту историю изложил совсем в ином ключе.

«Подозреваемый мужчина дал показания, в которых сообщил, что девочка сама назначила ему свидание возле дома бабушки, причем попросила взять с собой чипсы и презерватив, – сообщил источник в правоохранительных органах. – Когда они встретились, то пошли гулять в сторону леса. Парень утверждает, что это девочка стянула с него штаны. Пострадавшая настаивает, что сделала это под угрозой убийства».

Так или иначе переписка девочки и педофила до встречи и после нее поможет установить, кто из них говорит правду, а кто – врет. Однако, по мнению адвоката из Одинцова Никиты Стрелкова, это не имеет принципиального значения. В любом случае деяния обвиняемого будут трактоваться как нарушение половой неприкосновенности несовершеннолетнего ребенка.

«Полагаю, суд примет во внимание смягчающие обстоятельства, только если со стороны жертвы имела место провокация. То есть если от начала до конца инициатором полового сношения была девочка», – отмечает эксперт.

Следственным отделом по городу Домодедово ГСУ СК России по Московской области уже заведено уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Она предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.