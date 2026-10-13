В Домодедовской больнице спасли заядлого курильщика, у которого начали разрушаться легкие

Врачи Домодедовской больницы спасли заядлого курильщика, который задыхался на фоне разрушения легких. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение на скорой доставили жителя в возрасте 62 лет. Мужчина жаловался на одышку при минимальной физической нагрузке, хрипы в груди и чувство нехватки воздуха. Выяснилось, что пациент — курильщик с 50-летним стажем. Он выкуривал по пачке сигарет в день.

Врачи диагностировали хроническую обструктивную болезнь легких тяжелой степени. Мужчине провели терапию системными и ингаляционными глюкокортикоидами, бронходилататорами и муколитиками. Через несколько дней состояние пациента значительно улучшилось. На десятые сутки его выписали под наблюдение пульмонолога.

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