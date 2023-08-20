Веревками к стволу — и спать: как пожилые любительницы тихой охоты из Подмосковья смогли выжить, потерявшись в лесу

Бабушки, которым довелось заблудиться в подмосковных лесах в этом году, поразили спасателей нестандартным мышлением. В Комитете лесного хозяйства Московской области отмечают: их выносливости и мужеству позавидует любой скаут и турист-экстремал. Однако не хватает отчаянным особам в возрасте толики рационализма. Мы собрали для вас самые яркие «выходы» старушек в лес и сразу спешим успокоить: у этих историй только хеппи-энд.

ДОЛОЙ СТЕСНЕНИЕ

В лесу под Сергиевым Посадом лесничие отыскали заблудившуюся 90-летнюю бабушку. Она пробыла среди елок и сосен 12 часов, причем 10 из них просто стеснялась позвонить в службу спасения.

«Она знает этот лес как свои пять пальцев, ходит в него каждый день, – рассказывают соседи бабушки Евдокии (все имена изменены. – Прим. ред. ). – Заблудиться для нее – все равно что пловцу утонуть в детском бассейне. Но что-то пошло не так. Увлеклась, забрела далеко, и вдруг сумерки как-то неожиданно обступили. Как теперь вернешься?»

Евдокия не терялась никогда. С двух лет ходила с родителями в лес. И в этот раз до последнего надеялась, что опыт выведет ее из чащи и заодно из неловкой ситуации. Признаться людям в том, что сама она не нашла дорогу домой – значит признать себя плохим грибником, думала она. А это удар по репутации.

«Когда в Систему-112 все же поступил тревожный звонок, информацию передали лесничим, – уточнили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства. – Они связались с бабушкой и та рассказала, что вышла к озеру. Позже выяснилось, что за озеро женщина приняла устроенную бобрами запруду. Медицинская помощь бабушке не потребовалась».

Стеснительная женщина призналась, что сильно устала, но не испугалась. А ее силы поддерживали лесные ягоды, которыми она подкреплялась.

ПОДВЕЛ ВНУТРЕННИЙ НАВИГАТОР

Землячка Евдокии 82-летняя баба Нюра, как говорят ее родственники, тоже «дала жару», пережив лесное приключение. В ожидании спасателей она ухитрилась вскарабкаться на дерево и привязаться к нему веревками – так ее учил еще отец.

Лесной променад для бабы Нюры – нормальный утренний моцион. Женщина успела сварить, пожарить и заморозить за это лето уже десятки килограммов «беленьких». А еще закатала пять банок с лисичками, груздями и маслятами.

Фото: [ Пресс-служба ГКУ МО "Мособлпожспас" ]

Как вдруг средь бела дня заблудилась, сама не понимает. Зато неожиданно бабушке понадобились ее детские знания, которые лежали в памяти мертвым грузом целых 80 лет. Она помнит, что была еще малюткой, когда отец ей объяснял: если доведется провести ночь в лесу, не паникуй, а ищи надежное дерево. Привяжешь себя веревками к стволу – не упадешь вниз, зато выспишься.

«Нашедшим ее спасателям бабушка рассказала, что, когда начало резко темнеть, она действовала по инструкции своего родителя, – пояснили в пресс-службе «Мособлпожспаса». – При себе у нее был запас воды, еды и заряженный телефон».

ВЫНЕСЛИ НА РУКАХ

75-летняя баба Вера из Коломны тоже оказалась не лыком шита – она послушно дожидалась спасателей, разведя костер и поджаривая на нем грибы. Но при этом заблудшая душа заставила изрядно поволноваться своего 48-летнего сына. Мужчина забил тревогу через 3 часа после того, как мама ушла в лес. Он позвонил ей по телефону, поинтересовался, не планирует ли она возвращаться домой, а женщина совершенно спокойно ответила, что она перестала узнавать местность.

«Говорит, если в течение часа не выберусь, звони 112, – рассказал мужчина. – А я ей говорю: ищи высоковольтную линию или хоть какой-то ориентир, где можно тебя обнаружить. И разводи костер».

Мать сына послушала, да еще и успела пожарить съестные припасы из своей корзины. Тем временем на поиски старушки он выдвинулся вместе со спасателями. Когда ее нашли, мужчина заботливо посадил мать на плечи и вынес из леса.

Как пережить ночь в лесу

Сделайте укрытие. Уложите по бокам от него ветки, накройте лапником или листьями. Постель можно также сделать из веток, лапника, листьев, мха. Такой импровизированный шалаш поможет не промокнуть и не замерзнуть ночью.

Разведите костер. Собираем сухие ветки, хворост и разжигаем костер, а пока горят ветки, выкладываем дно ямы камнями. Затем распределяем горящие угли по всей площади углубления. Они нужны для того, чтобы разогреть камни, которые, в свою очередь, прогревают верхний слой земли. Чтобы изолировать тепло, нужно накидать сверху еловые ветки.

Как развести костер без спичек

Сделайте приспособление для разжигания огня трением. Возьмите плоский кусочек древесины и выскоблите небольшое углубление в центральной части. Далее используйте еще одну ветку, которой нужно тереть углубление вперед-назад, чтобы трение создавало тепло внутри паза. Через несколько минут работы тепло воспламенит древесину.