Две пенсии сразу: кто имеет право по закону

Депутат Лантратова: кому положено получать две пенсии

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Кира Морозова]

По словам первого зампреда комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Дарьи Лантратовой, хотя по общему правилу россиянин может оформить лишь одну пенсию, для ряда категорий действуют исключения, сообщает ТАСС.

Право на две выплаты есть, в частности, у военных пенсионеров: если отставник достиг общего пенсионного возраста, накопил 15 лет гражданского стажа (не считая службы) и 30 пенсионных коэффициентов, он может к ведомственной пенсии добавить страховую — правда, без фиксированной выплаты (в 2026 году она составляет около ₽9,5 тыс.).

Две пенсии могут получать и те, кто стал инвалидом из‑за военной травмы, — в том числе добровольцы и участники СВО: им назначают пенсию по инвалидности и одновременно страховую пенсию по старости. Аналогичное право есть у инвалидов — участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда.

Еще одна группа — родители военнослужащих, погибших на службе по призыву либо умерших после увольнения из‑за военной травмы. Вместе с обычной пенсией они могут получать выплату по потере кормильца. Это же касается их детей с инвалидностью I и II группы и вдов, не вступивших в новый брак. Отдельно выделены космонавты и летчики‑испытатели — они тоже могут претендовать на две пенсии.

Чтобы узнать, положена ли вторая выплата, можно обратиться в клиентскую службу Социального фонда либо подать заявление через портал «Госуслуги».

Читайте также

В российском регионе медведи оказались на грани голодного безумия

В российском регионе медведи оказались на грани голодного безумия

Массовый таран в Аше: 15 раз штрафованный водитель разбился насмерть

Защита инфраструктуры: Яндекс разносит суперкомпьютеры по разным ЦОД

Погода 28 октября: ночью заморозки, днем до +14 °C

Погода 28 октября: ночью заморозки, днем до +14 °C

Поздняя диагностика: В Томской области растет число тяжелых случаев рака

Диетолог назвала правила питания для сохранения здоровья после 50 лет

Диетолог назвала правила питания для сохранения здоровья после 50 лет

Россиянам назвали топ-3 идеальных супа для холодной погоды

Россиянам назвали топ-3 идеальных супа для холодной погоды

Радиоведущая Довлатова рассказала о болезненном расставании с сыном

Российский Красный Крест помог более 133 тыс. жителей приграничных регионов

Российский Красный Крест помог более 133 тыс. жителей приграничных регионов

Священники развеяли мифы об опасности вещей покойных в доме

Священники развеяли мифы об опасности вещей покойных в доме

Активисты Подмосковья передали участникам СВО автомобили, стройматериалы и теплые вещи

Активисты Подмосковья передали участникам СВО автомобили, стройматериалы и теплые вещи

Королевская клумба без затрат: шесть шагов, чтобы спасти гладиолусы от промерзания

Королевская клумба без затрат: шесть шагов, чтобы спасти гладиолусы от промерзания

Добавьте mosregtoday.ru в избранное