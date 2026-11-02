Две пенсии сразу: кто имеет право по закону

По словам первого зампреда комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Дарьи Лантратовой, хотя по общему правилу россиянин может оформить лишь одну пенсию, для ряда категорий действуют исключения, сообщает ТАСС .

Право на две выплаты есть, в частности, у военных пенсионеров: если отставник достиг общего пенсионного возраста, накопил 15 лет гражданского стажа (не считая службы) и 30 пенсионных коэффициентов, он может к ведомственной пенсии добавить страховую — правда, без фиксированной выплаты (в 2026 году она составляет около ₽9,5 тыс.).

Две пенсии могут получать и те, кто стал инвалидом из‑за военной травмы, — в том числе добровольцы и участники СВО: им назначают пенсию по инвалидности и одновременно страховую пенсию по старости. Аналогичное право есть у инвалидов — участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда.

Еще одна группа — родители военнослужащих, погибших на службе по призыву либо умерших после увольнения из‑за военной травмы. Вместе с обычной пенсией они могут получать выплату по потере кормильца. Это же касается их детей с инвалидностью I и II группы и вдов, не вступивших в новый брак. Отдельно выделены космонавты и летчики‑испытатели — они тоже могут претендовать на две пенсии.

Чтобы узнать, положена ли вторая выплата, можно обратиться в клиентскую службу Социального фонда либо подать заявление через портал «Госуслуги».