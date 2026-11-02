Волна протестов в Европе: погромы, баррикады и стычки с полицией

Демонстрации быстро переросли в столкновения с полицией: протестующие громили витрины, поджигали баррикады, бросали в правоохранителей камни, бутылки и пиротехнику. В ответ силовики применяли водометы, слезоточивый газ, а в ряде стран — резиновые пули.

Во Франции на акции 31 октября вышли не менее 320 тыс. человек — по стране прокатились погромы и мародерство, задержаны около 560 демонстрантов. В Германии свыше 100 тыс. человек вышли на протесты более чем в 30 городах; в Берлине в радикальной акции участвовали порядка 3 тыс. человек, задержано более 60, пострадали 27 полицейских.

В Цюрихе протестующие блокировали дороги, строили и поджигали баррикады, атаковали экстренные службы — полиция задействовала спецсредства. В Гааге в ходе стихийной молодежной акции задержали 34 человека.

Около 100 тыс. человек вышли на улицы Вены: демонстранты водрузили у парламента флаг Палестины, затем направились к Венскому университету с лозунгами о социалистическом будущем. В Лондоне у посольства США сотни людей выступили в поддержку пропалестинского движения Palestine Action — задержано свыше 300 человек.

В Тиране протестующие, недовольные политикой властей, вступили в стычки с полицией у здания кабмина: демонстранты забрасывали силовиков бутылками с зажигательной смесью и камнями, правоохранители ответили слезоточивым газом и водометами. Общее число задержанных по всем странам может превышать тысячу человек.