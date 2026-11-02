Подмосковье — в числе 17 регионов с высокими зарплатами

РИА Новости: Подмосковье среди лидеров по зарплатам

Экономика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

В августе средняя зарплата в Подмосковье превысила ₽100 тыс. и составила ₽126,1 тыс. — регион вошел в число 17 субъектов РФ, где доходы оказались на таком уровне, сообщает РИА Новости.

При этом в целом по России среднемесячная начисленная зарплата (до вычета налогов, с учетом премий) достигла ₽103 тыс. — это на 9,8% выше показателя прошлого года.

Самые высокие средние зарплаты зафиксированы на Чукотке (₽220 тыс.) и в Магаданской области (₽192,9 тыс.), а свыше ₽150 тыс. получали в Ямало‑Ненецком АО, Москве и Камчатском крае. Помимо Подмосковья, в группу регионов с зарплатами выше ₽100 тыс. вошли, в частности, Сахалин, Ненецкий и Ханты‑Мансийский АО, Якутия, Мурманская область, Санкт‑Петербург, а также ряд краев и областей — от Красноярского до Забайкальского.

Важно помнить, что статистика отражает усредненный показатель по всем сотрудникам организаций, включая тех, чьи доходы заметно превышают средний уровень.

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