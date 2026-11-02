Что делать водителю после наезда на пешехода: советы юриста

Юрист Печников: в случае ДТП нельзя покидать место аварии

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]

Юрист Вячеслав Печников разъяснил «Газете.ru», как действовать водителю после наезда на пешехода, чтобы не усугубить ситуацию и избежать дополнительной уголовной ответственности.

Главное правило — ни в коем случае не уезжать с места ДТП, даже если пострадавший кажется невредимым. Сначала нужно включить аварийную сигнализацию, выставить знак, вызвать скорую и ГИБДД. Если состояние пешехода критическое, закон разрешает отвезти его в больницу на своем авто — но затем обязательно вернуться на место происшествия.

Важно зафиксировать обстановку (фото, видео), записать контакты очевидцев и как можно раньше обратиться за помощью к профильному адвокату. Ответственность зависит от тяжести вреда: при легком или среднем — это административное нарушение со штрафом или лишением прав, при тяжком — уголовное дело с возможным лишением свободы.

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