Что делать водителю после наезда на пешехода: советы юриста

Юрист Вячеслав Печников разъяснил « Газете.ru », как действовать водителю после наезда на пешехода, чтобы не усугубить ситуацию и избежать дополнительной уголовной ответственности.

Главное правило — ни в коем случае не уезжать с места ДТП, даже если пострадавший кажется невредимым. Сначала нужно включить аварийную сигнализацию, выставить знак, вызвать скорую и ГИБДД. Если состояние пешехода критическое, закон разрешает отвезти его в больницу на своем авто — но затем обязательно вернуться на место происшествия.

Важно зафиксировать обстановку (фото, видео), записать контакты очевидцев и как можно раньше обратиться за помощью к профильному адвокату. Ответственность зависит от тяжести вреда: при легком или среднем — это административное нарушение со штрафом или лишением прав, при тяжком — уголовное дело с возможным лишением свободы.