Телемедицина в реабилитации: консультации на дому по ОМС с 2027 года

Минздрав предлагает расширить программу госгарантий на 2027 год: в нее хотят включить телемедицинские консультации на дому для пациентов, проходящих медицинскую реабилитацию, сообщает ТАСС .

Согласно проекту документа, врач сможет дистанционно проконсультировать человека, а сведения о приеме — занести в его медкарту.

Инициатива отражает общий тренд на развитие телемедицины: по данным властей, в 2025 году число таких консультаций выросло в 70 раз по сравнению с 2018 годом. Ранее на важность наращивания этого направления обращал внимание президент РФ Владимир Путин.