Телемедицина в реабилитации: консультации на дому по ОМС с 2027 года

Минздрав: телемедицину следует включить в программу госгарантий

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталья Надточая]

Минздрав предлагает расширить программу госгарантий на 2027 год: в нее хотят включить телемедицинские консультации на дому для пациентов, проходящих медицинскую реабилитацию, сообщает ТАСС.

Согласно проекту документа, врач сможет дистанционно проконсультировать человека, а сведения о приеме — занести в его медкарту.

Инициатива отражает общий тренд на развитие телемедицины: по данным властей, в 2025 году число таких консультаций выросло в 70 раз по сравнению с 2018 годом. Ранее на важность наращивания этого направления обращал внимание президент РФ Владимир Путин.

Читайте также

Проктолог Тимофеева призвала отказаться от туалетной бумаги

Эндокринолог Павлова посоветовала будить бурый жир ради здоровья

Эндокринолог Павлова посоветовала будить бурый жир ради здоровья

Ученые нашли неожиданный способ замедлить потерю памяти

Ученые нашли неожиданный способ замедлить потерю памяти

Современная медтехника для эндоскопии поступила в учреждения Городского округа Пушкинский

Современная медтехника для эндоскопии поступила в учреждения Городского округа Пушкинский

Биолог Корякин назвал белки, которые предскажут рак за 10 лет

Психиатр Шестаков назвал способы победить синдром самозванца

Психиатр Шестаков назвал способы победить синдром самозванца

Ученые назвали части фруктов и овощей, где клетчатки больше всего

Ученые назвали части фруктов и овощей, где клетчатки больше всего

«Вирус живет в капле крови»: терапевт предупредила о риске заражения гепатитом в ПВЗ

«Вирус живет в капле крови»: терапевт предупредила о риске заражения гепатитом в ПВЗ

«Проснулся — а рука не слушается»: невролог Толстова назвала опасные признаки инсульта во сне

«Проснулся — а рука не слушается»: невролог Толстова назвала опасные признаки инсульта во сне

Без сахара, но с кислотой: гастроэнтеролог раскрыла, чем вредит диетическая газировка

Без сахара, но с кислотой: гастроэнтеролог раскрыла, чем вредит диетическая газировка

В Подмосковье выживаемость пациентов с онкологическими заболеваниями выросла до 87,8%

В Подмосковье выживаемость пациентов с онкологическими заболеваниями выросла до 87,8%

Назван сорт чая, способный растворять жир в печени

Назван сорт чая, способный растворять жир в печени

Добавьте mosregtoday.ru в избранное