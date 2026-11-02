Нарушение биоритмов: ученые нашли особый подтип депрессии

Австралийские ученые из университета Сиднея выявили особый подтип депрессии — он тесно связан с нарушением циркадных (суточных) ритмов и отличается более ранним началом и тяжелым течением, сообщает РИА Новости .

К такому выводу исследователи пришли, проанализировав данные 11 380 взрослых австралийцев, сталкивавшихся с депрессией: у 23% из них обнаружились выраженные нарушения биологических ритмов.

У людей с этим подтипом депрессия в среднем начиналась в 19 лет — на четыре года раньше, чем у остальных участников исследования. При этом пациенты чаще сообщали о тяжелых симптомах: в том числе о суицидальных мыслях, а также отмечали, что антидепрессанты помогали хуже и давали больше побочных эффектов.

Характерные признаки такого подтипа — склонность к вечерней активности, позднее засыпание, сильная усталость после пробуждения, чрезмерно долгий сон в периоды обострения, сезонные колебания самочувствия и заметная разница в режиме сна между буднями и выходными. Генетический анализ показал, что этот вариант депрессии связан с наследственной предрасположенностью к ряду психических состояний — в том числе к тревожным и биполярным расстройствам, СДВГ, а также с отдельными показателями обмена веществ и воспалительных процессов.

Ученые предполагают, что сбои в циркадных ритмах могут появляться еще до развития депрессии, но пока не хватает долгосрочных данных, чтобы это надежно подтвердить. Сейчас исследователи фокусируются на изучении таких нарушений у подростков: они проверяют, связаны ли выявленные признаки с повышенным генетическим риском психических расстройств и с состоянием физического здоровья. В перспективе ученые хотят использовать объективные данные (например, с носимых устройств), чтобы точнее измерять индивидуальные биоритмы. Цель работы — научиться выявлять предрасположенность к депрессии раньше и своевременно помогать молодым людям с первыми признаками расстройств настроения.