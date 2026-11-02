Опасный деликатес: гастроэнтеролог — о рисках блюд из насекомых

Врач Кашух: в туристических поездках не стоит есть насекомых

Здоровье

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух предостерегла путешественников от дегустации блюд из насекомых во время отдыха в экзотических странах. Для непривычного организма такие кулинарные эксперименты могут обернуться серьезными проблемами со здоровьем, пишет «Газета.ru».

Главная угроза — непредсказуемые иммунные реакции. Белки насекомых (например, тропомиозин и аргининкиназа) схожи по структуре с белками морепродуктов и даже пылевых клещей. Поэтому у людей с аллергией на креветки или крабов есть риск тяжелой реакции — вплоть до отека Квинке или анафилаксии. Причем термическая обработка не убирает опасность: эти соединения устойчивы к нагреванию.

Еще один фактор риска — токсичность диких насекомых. В отличие от особей с сертифицированных ферм, дикие членистоногие могут выделять защитные яды или накапливать вредные вещества из окружающей среды. Так, употребление личинок диких ос иногда приводит к неврологическим расстройствам, головокружению и судорогам. Кроме того, панцири насекомых способны аккумулировать тяжелые металлы (свинец, кадмий) — особенно если их собирали рядом с трассами или промышленными зонами.

Врач подчеркивает, что относительно безопаснее продукция с контролируемых ферм: там следят за рационом насекомых, а варка и жарка помогают избавиться от паразитов. А вот покупки на уличных рынках — слишком рискованны. Людям с аллергией на ракообразных от таких блюд лучше отказаться вовсе, а остальным стоит помнить, что сомнительный гастрономический опыт может закончиться экстренной госпитализацией.

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