Гастроэнтеролог Екатерина Кашух предостерегла путешественников от дегустации блюд из насекомых во время отдыха в экзотических странах. Для непривычного организма такие кулинарные эксперименты могут обернуться серьезными проблемами со здоровьем, пишет « Газета.ru ».

Главная угроза — непредсказуемые иммунные реакции. Белки насекомых (например, тропомиозин и аргининкиназа) схожи по структуре с белками морепродуктов и даже пылевых клещей. Поэтому у людей с аллергией на креветки или крабов есть риск тяжелой реакции — вплоть до отека Квинке или анафилаксии. Причем термическая обработка не убирает опасность: эти соединения устойчивы к нагреванию.

Еще один фактор риска — токсичность диких насекомых. В отличие от особей с сертифицированных ферм, дикие членистоногие могут выделять защитные яды или накапливать вредные вещества из окружающей среды. Так, употребление личинок диких ос иногда приводит к неврологическим расстройствам, головокружению и судорогам. Кроме того, панцири насекомых способны аккумулировать тяжелые металлы (свинец, кадмий) — особенно если их собирали рядом с трассами или промышленными зонами.

Врач подчеркивает, что относительно безопаснее продукция с контролируемых ферм: там следят за рационом насекомых, а варка и жарка помогают избавиться от паразитов. А вот покупки на уличных рынках — слишком рискованны. Людям с аллергией на ракообразных от таких блюд лучше отказаться вовсе, а остальным стоит помнить, что сомнительный гастрономический опыт может закончиться экстренной госпитализацией.