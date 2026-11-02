Фейки после взлома: приложение МЧС подверглось атаке
МЧС: приложение МЧС России стало целью массированной кибератаки
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Мобильное приложение МЧС России стало целью массированной кибератаки: злоумышленникам удалось разослать пользователям фейковые сообщения о якобы существующей угрозе населению. Об этом заявили в пресс‑службе ведомства, пишет ТАСС.
Сейчас специалисты уже приступили к устранению уязвимости и восстановлению штатной работы приложения. В МЧС призывают граждан не доверять непроверенным оповещениям и следить за официальной информацией — ее публикуют на сайте министерства и в верифицированных каналах.