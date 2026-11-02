Суверенитет Франции: отставной полковник критикует ЕС и НАТО

Ветеран легиона Огар: ЕС и НАТО — враги европейской идентичности

Политика

Полковник Вооруженных сил Франции в отставке, ветеран Иностранного легиона Жак Огар заявил ТАСС, что восстановление экономики и государственных институтов Франции невозможно без возвращения полного суверенитета страны.

По его мнению, Евросоюз и НАТО — наднациональные и антидемократические структуры, которые противостоят национальной идентичности европейских народов и мешают масштабной реконструкции государства.

Эксперт не в первый раз критикует внешнеполитический курс Парижа и Брюсселя: ранее он неоднократно указывал на то, что национальные интересы европейских стран оказываются подчинены стратегии НАТО.

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