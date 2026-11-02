Полковник Вооруженных сил Франции в отставке, ветеран Иностранного легиона Жак Огар заявил ТАСС , что восстановление экономики и государственных институтов Франции невозможно без возвращения полного суверенитета страны.

По его мнению, Евросоюз и НАТО — наднациональные и антидемократические структуры, которые противостоят национальной идентичности европейских народов и мешают масштабной реконструкции государства.

Эксперт не в первый раз критикует внешнеполитический курс Парижа и Брюсселя: ранее он неоднократно указывал на то, что национальные интересы европейских стран оказываются подчинены стратегии НАТО.