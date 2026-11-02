Неудобное смягчение: политолог — о позиции Прибалтики по России

Политолог Панкратов: почему Прибалтика не снижает тон

Политика

Политолог Руслан Панкратов из института стран СНГ объяснил, почему власти стран Балтии вряд ли пойдут на смягчение антироссийской риторики — даже при соответствующих призывах со стороны США, пишет РИА Новости.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Пентагон просил ряд стран НАТО, включая Литву, Латвию и Эстонию, снизить градус напряженности в высказываниях о России: в Вашингтоне считают, что излишне жесткая риторика подрывает безопасность Европы. Однако реакция прибалтийских лидеров оказалась сдержанной: министр обороны Литвы заявил, что не в курсе такой просьбы, а премьер Эстонии прямо сообщил, что не намерен менять линию в отношении РФ.

По мнению Панкратова, для властей прибалтийских государств смягчение тона со стороны Запада выглядит как отступление — особенно на фоне того, что угроза со стороны России годами преподносилась как экзистенциальная. Кроме того, политолог отмечает противоречие в позиции республик: они хотят сами определять уровень конфронтации, но при этом рассчитывают на гарантии безопасности со стороны США.

В Москве подобную риторику оценивают как чрезмерно жесткую: пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл ее «истерически агрессивной», а президент Владимир Путин ранее отмечал, что в странах Прибалтики русофобские настроения нередко используют для решения внутриполитических задач.

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