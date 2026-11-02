Пенсия в 2026: стаж, баллы и размер выплат

Чтобы получить страховую пенсию по старости, россиянину нужно соблюсти три условия: достичь установленного пенсионного возраста, иметь не менее 15 лет страхового стажа и накопить минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Пенсию назначает Социальный фонд России (СФР), сообщает ТАСС .

В 2026 году на страховую пенсию смогут выйти мужчины 1962 года рождения (в 64 года) и женщины 1967 года рождения (в 59 лет).

Размер страховой пенсии формируется из двух частей: фиксированной выплаты и суммы, рассчитанной по количеству накопленных пенсионных баллов. С 1 января 2026 года оба показателя проиндексируют на 7,6%. Тогда стоимость одного ИПК составит ₽156,76, а фиксированная выплата — ₽9 584,69. При минимальном наборе требований (30 баллов) пенсия будет не ниже ₽14 287; в среднем же ее размер ожидается на уровне примерно ₽27 000.

Количество баллов зависит от стажа и уровня зарплаты, а их стоимость устанавливает государство. За год человеку могут начислить до 10 ИПК, а работающим пенсионерам — не более 3 баллов в год. Если к моменту выхода на пенсию баллов не хватает, их можно докупить.

Тем, у кого нет достаточного стажа для страховой пенсии, положена социальная пенсия по старости. Она назначается на пять лет позже и по размеру ниже страховой.