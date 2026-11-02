Оповещение населения не нарушено: в МЧС прокомментировали атаку

МЧС: система оповещения работает в штатном режиме

Безопасность

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

В МЧС заверили, что взлом мобильного приложения не затронул систему оповещения населения — она продолжает работать в штатном режиме, сообщает ТАСС.

Как пояснили в ведомстве, приложение — лишь дополнительный канал информирования, а основные способы доведения сигналов до граждан остаются неизменными: это сирены и громкоговорители, СМС‑рассылки, теле‑ и радиовещание.

Специалисты МЧС принимают меры по восстановлению работы мобильного сервиса, ситуация находится под контролем. В министерстве призывают людей сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальные источники — сайт МЧС России и верифицированные аккаунты ведомства в соцсетях.

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