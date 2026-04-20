В горах иранской провинции Мазендеран, вдали от информационного шума и политических баталий, живет человек, который еще в 2019 году описал сценарий, разворачивающийся сегодня на наших глазах. Салман Салехигударза — потомок царской семьи Ирана, ученик величайших мудрецов Востока и отшельник, проведший 11 лет в непрерывных медитациях. Он не смотрит новости, не пользуется интернетом, но его слова о грядущих войнах, пробуждении вулканов и «крови, в которой умоется человечество», звучат сегодня как репортаж с места событий, передается в материале РИА Новости .

«Прах — вот что нас всех может ждать»

Салман неоднократно предупреждал: все, что происходит на Земле, зависит от человеческих рук. По его словам, люди сами себя уничтожают, становясь злыми, начиная войны и причиняя страдания собственным народам. И движет ими не необходимость, а тщеславие — то самое чувство, которое заставляет политиков принимать роковые решения, не думая о последствиях. Старец убежден, что Земля будет отвечать на эти поступки, и ответ будет страшен: прах — вот что может ждать всех, если человечество в конце концов не одумается.

В 2020 году он предрек пробуждение вулканов на Востоке, и в том же году мир потрясло извержение вулкана Тааль на Филиппинах. Сегодня, когда Ближний Восток охвачен огнем конфликта между Израилем, Ираном и США, его предупреждения о войнах, развязанных из тщеславия, обретают зловещую актуальность. Салман прямо говорит, что кромешный ад ждет тех, кто пытается развязать еще одну войну в этом регионе, и напоминает о неотвратимости воздаяния: яблоко вырастает из зерна яблони, и каждый получит ответ за содеянное при жизни.

«Столько войны вокруг — это не ад?»

Отшельник из Мазендерана не разделяет рай и ад на загробный и земной. Он задает риторический вопрос: разве то, что творится вокруг, не является адом уже сейчас? По его мнению, кто-то попадает в рай сразу, а кому-то из ада придется выбираться, если это вообще будет возможно.

Салман также предостерегал европейских лидеров, в частности, критически отзывался об Эммануэле Макроне, называя его человеком, принимающим решения «только своими чувствами», нерешительным и амбициозным, но не способным ничего добиться. Континенту он предрекал потоки беженцев, спровоцированные действиями США, — и сегодня миграционный кризис в Европе лишь усугубляется.

«Россия станет самой сильной державой»

На фоне всеобщего мрака пророчества Салмана о России выделяются особым светом. Еще в 2020 году, когда страна переживала период экономической нестабильности, он предсказывал ей великое будущее. По его словам, Россия станет очень сильной державой, самой сильной в мире, и многим странам будет большой честью дружить с ней.

Сегодня, в 2026 году, наблюдая за тектоническими сдвигами в мировой политике, за тем, как одни государства отворачиваются от России, а другие, напротив, ищут с ней союза, эти слова звучат не просто как утешительное предсказание, а как констатация уже идущего процесса. Возможно, именно в этом и заключается главный парадокс пророчеств Салмана: он не столько предвидит будущее, сколько описывает закономерные последствия человеческих поступков, которые большинство просто отказывается замечать.

Почему его никто не слушал?

Ответ, вероятно, кроется в том же тщеславии, о котором говорит старец. Человечество слишком увлечено сиюминутными амбициями, чтобы прислушаться к тихому голосу из иранских гор. Но, возможно, именно сейчас, когда мир стоит на пороге новых потрясений, настало время остановиться и задуматься: а что, если этот загадочный отшельник прав?