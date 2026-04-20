Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в конкурсе «Быть, а не казаться»

ФГБУ «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» проводит Всероссийский конкурс наставников «Быть, а не казаться». Цель конкурса — совершенствование механизмов патриотического воспитания, направленных на развитие сферы наставничества.

К участию приглашаются граждане РФ в возрасте от 16 лет (обучающиеся и работники образовательных организаций, специалисты в сфере воспитания, участники и руководители патриотических и спортивных объединений, руководители и инструкторы военно-патриотических клубов, сотрудники силовых ведомств, военнослужащие, ветераны и участники боевых действий).

Регистрация открыта на платформе ФГАИС «Молодежь России» до 12 апреля 2026 года.

По итогам проведения конкурсных испытаний будут определены 106 победителей, которые впоследствии примут участие в реализации значимых мероприятий в социальной сфере, в том числе смогут реализовать собственные проекты.