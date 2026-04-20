«Из командировки на нары»: россиянин получил 19 лет колонии за шпионаж на Курщине
Обычная командировка обернулась для жителя России двумя десятилетиями за решеткой. Суд Курской области вынес суровый приговор 41-летнему Александру Пустрашову. Об этом сообщает Lenta.ru.
Мужчину признали виновным в государственной измене в форме шпионажа. Его задание было простым, но смертельно опасным: вычислить слабые места российской инфраструктуры для ударов беспилотников.
По данным следствия, Пустрашов, не согласный с политикой Кремля, сначала «проникся» идеологией украинского военизированного объединения. Затем он нашел через интернет представителя этой организации и признался в желании вредить России. Дальше — больше: он вышел на связь с иностранной разведкой и начал переписку в мессенджере. Кураторы поставили задачу.
Мужчина прибыл в командировку в Курскую область. Под видом обычной работы он визуально осматривал объекты, искал уязвимости для дронов. Собранные координаты и разведданные он пересылал за рубеж. Но российские спецслужбы сработали на упреждение. Изменника задержали.
Ранее житель Подмосковья получил 5 лет за нападение на полицейских.