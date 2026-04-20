Россиянам объяснили, как правильно помянуть усопших на Радоницу

В России наступил первый после Пасхи родительский день. Радоница в 2026 году отмечается 21 апреля. Это вторник, который в народе называют «Пасхой для умерших». Название праздника происходит от слова «радость»: в этот день верующие делятся с ушедшими светлой вестью о Воскресении Христовом. Подробности об этом дне собрал tagilcity.ru .

Когда и почему именно 21 апреля

Дата Радоницы каждый год меняется. Праздник всегда выпадает на девятый день после Пасхи, во вторник второй недели после Светлого Христова Воскресения. В 2026 году Пасха пришлась на 12 апреля, поэтому Радоница отмечается 21 апреля.

Всю Светлую седмицу — первую неделю после Пасхи с 13 по 19 апреля — и Фомино воскресенье (Красную горку 19 апреля) заупокойные службы в храмах не проводятся. Радоница становится первым днем, когда церковь разрешает совершать панихиды и полноценно молиться об усопших.

Смысл праздника: радость вместо скорби

Корни Радоницы уходят в дохристианскую эпоху. Восточные славяне задолго до Крещения Руси устраивали весенние поминальные тризны на могилах предков. С принятием христианства языческий обычай наполнился новым содержанием. Церковь не стала его искоренять, но переосмыслила: на смену шумным застольям пришли молитва, милостыня и тихая пасхальная радость.

В Русской православной церкви первое письменное упоминание Радоницы относится к XIV веку. А в IV веке святитель Иоанн Златоуст уже упоминал о поминальных днях на христианских кладбищах.

Согласно православному учению, умерший человек уже не в силах изменить свою загробную участь — это обязанность живых. Именно поэтому важны молитвы, добрые дела и поминовение ушедших. Радоница — это не день траура и печали, а день надежды на всеобщее воскресение и вечную жизнь. В этот день верующие приходят на могилы близких, чтобы мысленно возвестить им: «Христос воскресе!» — и верят, что те откликаются в сердце: «Воистину воскресе!».

Как правильно провести Радоницу

Правильный порядок действий в родительский день: сначала храм, потом кладбище. Утром верующие приходят на Божественную литургию, подают поминальные записки с именами усопших, участвуют в заупокойной панихиде. Церковь подчеркивает: без молитвы любые внешние действия теряют духовный смысл.

После богослужения можно направиться на кладбище. У могилы зажигают лампаду или свечу, читают Пасхальный канон, 90-й псалом или краткую молитву об усопших. При желании можно заранее пригласить священника для совершения литии на месте захоронения.

Лишь после молитвенного поминовения убирают территорию, обмывают памятник, обновляют цветы, поправляют ограду. Могила — это место будущего воскресения после Страшного суда, поэтому необходимо поддерживать чистоту и порядок. Завершается день тихим семейным обедом.

Можно ли оставлять еду и алкоголь на кладбище

Наибольшие вопросы всегда вызывает поведение на погосте. Один из главных запретов — оставлять еду на могилах. Это языческая традиция, не имеющая отношения к христианству. Едой, оставленной на кладбище, питаются не усопшие, а разве что птицы и животные.

Также в Радоницу нельзя употреблять спиртные напитки на кладбище. Священнослужители напоминают: кладбище — это святое место, требующее уважения. Нельзя пить, курить, ругаться и сквернословить. Не приветствуются шумные застолья непосредственно на погосте. Распитие алкоголя и громкие разговоры превращают святое место в обычную площадку для отдыха, что противоречит молитвенному духу Радоницы.

Кроме того, священники рекомендуют воздержаться от тяжелых хозяйственных работ, труда в огороде и бытовой суеты, чтобы не вытеснить молитву земными заботами. И уж тем более недопустимо оставлять на могилах водку, сигареты и что-либо подобное.

Выходной на Радоницу: кому повезло

На федеральном уровне Радоница выходным днем не является. Однако в восьми регионах России 21 апреля 2026 года официально объявлен нерабочим днем. Выходной будет в Краснодарском и Ставропольском краях, Иркутской, Пензенской, Брянской и Саратовской областях, а также в республиках Адыгея и Кабардино-Балкария.

В большинстве других регионов рабочий день 21 апреля остается обычным, поэтому верующим приходится планировать посещение храма и кладбища после работы или в ближайшие выходные.

Если нет возможности посетить храм

Если в Радоницу не получается прийти в храм или на кладбище, можно помолиться дома или по пути на работу. Можно зажечь свечу перед иконами, прочитать заупокойные молитвы. Даже простая свеча, поставленная в храме за упокой (даже если сам человек не смог присутствовать на службе), воспринимается как жест памяти и духовной поддержки.

Милостыня, поданная нуждающимся в память об ушедших, также считается богоугодным делом. Еду, принесенную для покойного, лучше отдать нищим, бездомным, сиротам или в дома престарелых.

