Худшие места в самолете: стюардесса рассказала, где вы точно не уснете во время полета

Неправильно выбранное место в самолете может стать причиной усталости после перелета. Опытная бортпроводница из Австралии рассказала изданию Daily Mail, какие кресла лучше избегать на борту и как повысить шансы на сон.

По словам Шерри Питерс, худшие места — рядом с кухней и туалетами. Там постоянно ходят пассажиры, хлопают двери и работают члены экипажа.

Не лучшим выбором будут и места у прохода: вас могут задевать или будить другие пассажиры.

Лучше выбирать место у окна, считает эксперт. Оно дает больше контроля: можно закрыть шторку, опереться на стену и избежать лишних контактов.

«У окна проще создать условия для сна — меньше света, меньше движения вокруг», — отметила Питерс.

Она также советует заранее готовиться ко сну: использовать маску, подушку для поясницы и немного откидывать спинку кресла.

По ее словам, ключ к отдыху — контроль над светом, шумом и положением тела, даже если вокруг сотни людей.