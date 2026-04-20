Что сажать 21 апреля по лунному календарю: растущая Луна в Близнецах и Раке

21 апреля — день, разделенный на два этапа: до и после 20:00. В первой половине дня (с 06:28 утра) наступает 5-й лунный день, продолжается фаза Растущей Луны, и ночное светило находится в знаке Близнецов. Близнецы — знак воздуха со средней плодородностью. Затем, с 20:00, Луна переходит в Рак — один из самых плодородных водных знаков.

Если до 20:00 стоит ограничиться уходом за растениями и посевом вьющихся культур, то после 20:00 открывается «золотое окно» для полива и посева.

Работы в огороде

В первой половине дня (Близнецы): семена, посеянные сейчас, дадут умеренный урожай, пригодный для скромных нужд. Самое время посвятить день посадке вьющихся растений, бобовых и ягодных культур, имеющих усы: гороха, фасоли, дынь, клубники и земляники, плетистой розы и декоративных лиан. Это же время идеально для работ по уходу: окучивания, прополки, прореживания всходов и рыхления, а также для обработки от вредителей и болезней. Хорошо в этот период собирать урожай на длительное хранение и делать заготовки.

После 20:00 (Рак): Знак Рака благоволит листовым овощам и зелени. Можно смело сеять салат, шпинат, укроп, петрушку и капусту. Это идеальное время для полива и перевалки рассады.

Уход за плодовыми и ягодными деревьями

Обрезка в этот день будет иметь максимальный стимулирующий эффект. Однако, лучше ограничиться формирующей и санитарной обрезкой (удалением сухих и больных ветвей). Кардинальную обрезку и пересадку кустарников и деревьев лучше отложить. Допускается посадка и пересадка декоративных и плодово-ягодных кустарников, а также укоренение черенков.

Работы с цветами

Близнецы — знак Цветов, поэтому 21 апреля — благоприятный день для работы с цветочными культурами. Можно смело сажать любые вьющиеся и ампельные цветы (ипомею, настурцию, душистый горошек). Вьющиеся розы и клематисы будут чувствовать себя особенно хорошо. Это удачное время для посева однолетников и многолетников.

Общие рекомендации по работам

Благоприятно:

Посадка бобовых, вьющихся и ампельных растений

Посев листовых овощей и зелени (после 20:00)

Окучивание, прополка, рыхление почвы

Опрыскивание от вредителей и болезней

Удаление усов у земляники и поросли

Формирующая и санитарная обрезка

Сбор урожая на семена и для длительного хранения

Консервирование, соление и сушка овощей и фруктов

Нежелательно: