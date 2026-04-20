ChatGPT, Grok и Gemini упали одновременно: тысячи россиян не могут войти в нейросети — встала работа

Пользователи по всему миру, в том числе тысячи россиян, столкнулись с масштабным сбоем в работе популярных нейросетей. Недоступны оказались сразу несколько сервисов: ChatGPT, Grok, Claude и Gemini. Люди жалуются, что не могут войти в аккаунты, отправить запрос искусственному интеллекту или просмотреть историю предыдущих переписок. Об этом свидетельствуют специализированные сервисы по отслеживанию работы интернет-ресурсов, а также пишет телеграм-канал SHOT.

Проблемы носят, по всей видимости, глобальный характер. О сбоях сообщают из разных регионов России. Некоторые пользователи признаются, что без подсказок нейросетей их работа полностью встала — особенно это касается тех, кто использует ИИ для написания текстов, генерации идей, перевода или программирования. Другие просто не знают, чем заменить привычного цифрового помощника в бытовых вопросах.

Причины технических неполадок пока не называются. Официальные представители OpenAI (разработчик ChatGPT), xAI (создатель Grok), Anthropic (Claude) и Google (Gemini) пока не выпустили совместных заявлений. По данным мониторинговых сервисов, отказы в работе фиксируются с середины дня. Специалисты предполагают, что сбой может быть связан с общими проблемами в облачной инфраструктуре. Пользователям рекомендуют не паниковать и пробовать перезагрузить приложения или заходить через веб-версии.

Многие россияне в соцсетях с иронией отмечают, что человечество слишком сильно подсело на «цифровые костыли» и теперь не представляет жизни без мгновенных ответов от нейросетей.

