Серийное ДТП на российской трассе привело к гибели человека

В Кузбассе произошло смертельное ДТП, сообщает VSE42.Ru . Авария случилась вечером 20 апреля на первом километре дороги Новокузнецк — Красулино. Один человек погиб, не доехав до больницы.

По предварительным данным полиции, 37-летний водитель автомобиля Nissan Qashqai выехал на полосу встречного движения. Этот маневр запустил цепную реакцию, остановить которую было уже невозможно. Сначала иномарка касательно ударила другой иностранный автомобиль — JAC. А затем на полной скорости влетела в лобовую отечественной Lada Priora.

В ГУ МВД по Кузбассу сообщили подробности, которые заставляют содрогнуться. 27-летний водитель «Лады» получил травмы, несовместимые с жизнью. Мужчина скончался в карете скорой помощи, пока медики везли его в больницу. Спасти его не удалось.

Водитель Nissan и пассажиры других машин, по предварительной информации, выжили. Но это слабое утешение для семьи погибшего. Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливают сотрудники полиции. Одна из главных версий — невнимательность или лихачество водителя иномарки, который решил, что встречная полоса принадлежит ему. Теперь в деле разбираются следователи.

Ранее сообщалось, что массовое ДТП с 11 автомобилями произошло на трассе А-350 Чита – Забайкальск.