Новый производственно-складской центр построят в Богородском округе

В Богородском округе начали строить новый производственно-складской центр, через который ежегодно будет проходить до 3 тыс. тонн металлопроката. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Проект реализует АО «Компания Белпанель», которая занимается производством металлических конструкций и строительных материалов. Площадь объекта составит порядка 1,6 тыс. кв. м.

На территории обустроят складскую и производственную зоны, а также бытовые помещения. Кроме того, будет налажен выпуск упаковки мощностью до 50 единиц в смену. Завершить строительство планируется в четвертом квартале 2026 года.

