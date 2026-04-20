Новый производственно-складской центр построят в Богородском округе
Фото: [Медиасток.рф]
В Богородском округе начали строить новый производственно-складской центр, через который ежегодно будет проходить до 3 тыс. тонн металлопроката. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.
Проект реализует АО «Компания Белпанель», которая занимается производством металлических конструкций и строительных материалов. Площадь объекта составит порядка 1,6 тыс. кв. м.
На территории обустроят складскую и производственную зоны, а также бытовые помещения. Кроме того, будет налажен выпуск упаковки мощностью до 50 единиц в смену. Завершить строительство планируется в четвертом квартале 2026 года.
