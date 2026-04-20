Самолет турецкой авиакомпании Pegasus, следовавший рейсом Санкт-Петербург — Стамбул, подал сигнал чрезвычайной ситуации 7700 над территорией Румынии. Позже борт благополучно приземлился в аэропорту Бухареста. Причиной тревоги стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров, сообщил турецкий портал гражданской авиации HavasosyalMedya.

Код 7700 является международным авиационным сигналом, который пилоты используют для обозначения любой нештатной ситуации на борту. После его активации диспетчеры незамедлительно предоставили экипажу возможность совершить экстренную посадку в ближайшем подходящем аэропорту. Им стал бухарестский аэропорт имени Анри Коанды.

Согласно данным портала, перенаправление прошло без осложнений, посадка прошла штатно. На земле заболевшему пассажиру оперативно оказали медицинскую помощь. Детали о его состоянии и дальнейшей судьбе остальных пассажиров не раскрываются. Известно, что борт вылетел из северной столицы и направлялся в крупнейший город Турции. Инцидент не повлиял на работу аэропорта Бухареста, рейс был единичным случаем вынужденного изменения маршрута.

