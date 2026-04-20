В Московской области дали старт Всероссийской неделе безОпасности

Всероссийская неделя безОпасности стартовала в Подмосковье. Первая лекция, посвященная теме финансовой безопасности, прошла в Молодежном центре «Импульс» в Мытищах, передает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Мероприятие посетили 150 школьников и студентов из Мытищ, Королева и Пушкино. Они разобрали устройство современных финансовых угроз и методы противодействия им.

Лекция стала частью недельного интенсива. Он будет проходить по всей стране до 24 апреля. Участниками акции стали более 1 тыс. компаний. Помимо очных мероприятий в рамках Недели безОпасности публикуются онлайн полезные памятки, инструкции и видеоролики.

Программа разработана для четырех групп: школьников от 14 до 18 лет, студентов от 16 до 22 лет, работающей молодежи и людей старшего поколения, а также для несовершеннолетних на профилактическом учете.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по запуску проекта «Киберурок» в школах региона.