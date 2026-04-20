В Можайске 300 волонтеров устроили масштабный субботник у древней крепости

18 апреля в подмосковном Можайске состоялся большой субботник «Мы за чистоту», организованный Федеральным агентством по делам молодежи и движением «Экосистема» при поддержке РЭО.

В акции поучаствовали более 300 добровольцев, готовых приложить руку к сохранению природы и исторической среды.

Волонтеры привели в порядок участок у Братской могилы на Крепостном валу Можайского Кремля: освежили покраску ограждений, вазонов и бордюров, отреставрировали макет древнего каменного кремля. На прогулочном маршруте от центральных ворот до Никольского собора разместили удобные скамьи, подрезали клумбы и кустарники, высадили красивые хвойные породы деревьев и куст сирени.

Пресс-служба РЭО подчеркнула, что субботники — это не просто уборка территорий, а эффективный инструмент формирования экологической культуры, особенно среди молодежи. Подобные мероприятия объединяют людей и наглядно показывают, что защита природы начинается с простых и понятных действий. Организация активно поддерживает инициативы, вовлекающие население в экологическую деятельность и делающие участие в ней максимально доступным.