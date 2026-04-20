Подмосковье вошло в топ-3 регионов по объемам экспорта аграрной продукции в 2025 году, заняв в рейтинге третье место. Список представило агентство «Агроэкспорт», передает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Аграрный экспорт Подмосковья за год составила 20% от общего объема экспорта региона. За рубеж было поставлено 1,3 млн тонн продукции АПК.

Область стала лидером по поставкам молочной продукции, мяса, сахаристых кондитерских изделий и шоколада.

Большое значение для поддержания высоких темпов и объемов экспорта играет собственная логистическая инфраструктура. Это, в том числе крупные хабы в Наро-Фоминске, Дмитрове и Солнечногорске.

