«Почти 20% купила SpaceX»: продажи Cybertruck рухнули, а Маск спасает статистику перекладыванием из кармана в карман

Сенсационные данные о регистрации Cybertruck в США показали, что в конце 2025 года почти каждый пятый электропикап Tesla уехал в гараж Илона Маска. За четвертый квартал в стране оформили 7 071 Cybertruck. Из них 1 279 (более 18%) забрала себе SpaceX. Об этом сообщает «110km.ru».

Все это происходит на фоне стремительного падения спроса на самую неоднозначную модель Tesla. Если убрать внутренние покупки, продажи Cybertruck рухнули бы более чем на 50%, отмечают аналитики Yahoo Finance. За весь 2025 год реализация упала на 48% — до 20 237 штук с 38 965 годом ранее (Kelley Blue Book). Маск обещал продавать по 250 тысяч таких машин ежегодно. Реальность оказалась вдесятеро скромнее.

Проблема не только в Cybertruck. Tesla третий год подряд теряет позиции: в 2025 году продажи компании снизились на 9% (1,64 млн машин). Устаревший модельный ряд, скандальная репутация босса и отсутствие по-настоящему новых электромобилей делают свое дело. А теперь выясняется, что даже такие цифры держатся на подпорках — Маск буквально перекладывает пикапы из одного своего кармана в другой.

