Банда хулиганов на мопедах устроила пожар на кладбище

В Нижнем Новгороде произошел инцидент, который заставил мэра города взять в руки телефон и написать пост, полный боли и гнева. На одном из городских кладбищ неизвестные устроили пожар. Огонь повредил захоронения, пишет ИА «Время Н» .

О случившемся сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем канале в мессенджере. Градоначальник признался: никогда еще не доводилось писать о таком, и он был бы рад, если бы не представился столь гнусный и подлый повод.

Возгорание не принесло еще большего ущерба только благодаря быстрой реакции сотрудников кладбища и пожарных. Но осадок, как говорится, остался. Оказалось, что на дальних кварталах погоста уже не раз замечали молодежь на мопедах. Молодые люди развлекались тем, что поджигали мусорные баки. В этот раз огонь с контейнеров перекинулся на землю и пошел гулять по территории.

Юрий Шалабаев не скрывает эмоций. По его словам, всегда казалось, что есть вещи, которые сакральны для каждого человека. Кладбище — одна из таких. Здесь тишина, слезы горюющих по своим близким, их молитвы. Сюда приходят помолчать или поговорить о своем, принести цветы, прибраться на могиле.

Но для лишенных ума и сострадания, как выразился мэр, нет ничего святого. Он назвал произошедшее бесовщиной в чистом виде. При этом Шалабаев не теряет надежды, что не все потеряно в душах этих людей и мракобесие прекратится.

Сейчас администрация готовит заявление в полицию. Кроме того, на кладбище совсем скоро установят новые камеры видеонаблюдения. Чтобы в следующий раз «герои» на мопедах попали не в сводку происшествий, а сразу в объективы и протоколы.

