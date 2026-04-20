В России снизились цены на популярный рыбный деликатес

В России резко подешевела красная икра, узнала редакция URA.RU . Самый массовый вариант — деликатес из горбуши — за первый квартал 2026 года потерял в цене 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным аналитического центра Рыбного союза, килограмм продукта на 14 апреля стоил 9,1 тыс. рублей.

Но это не единственное падение. Икра нерки подешевела еще заметнее — на 22%, до 12,2 тысячи рублей. Деликатес из кижуча упал в цене на 9%. А вот икра кеты, напротив, показала характер: она подорожала на 2% и достигла 10 тысяч рублей за килограмм.

В Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) подтверждают тенденцию. По оценкам крупных торговых сетей, падение цен на красную икру в январе — марте составило 15–20% год к году. Председатель АКОРТ Станислав Богданов объяснил это просто: удачная путина 2025 года обеспечила рост производства икры на 21%. Оптовые цены заметно снизились, а за ними потянулась и розница.

В крупных магазинах, в зависимости от формата, на полках представлено от двух до 40 позиций красной икры в разной фасовке. Минимальная цена за баночку весом 75 граммов стартует от 435 рублей, за 95 граммов — от 550 рублей. Относительно середины февраля цены не изменились.

Почему цены поползли вниз

Секрет прост: срок реализации прошлогодней икры подходит к концу. Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев пояснил ситуацию. В прошлом году икра заметно подорожала, и люди перестали ее покупать. А продать деликатес надо в течение года. По-хорошему, основную часть следовало реализовать до Нового года. Не получилось.

Через месяц начнется новая путина. Будут ловить свежую горбушу, появится новая икра. А старая уже ничего не будет стоить — ее придется выбросить.

На ценообразование в последние два года серьезно влияет маркировка. Продавать икру без «Честного знака» нельзя. Это не просто нарушение, а уголовное преступление по части 1 статьи 171 УК РФ, где грозит до шести лет лишения свободы. Законно продать немаркированную икру невозможно. В магазинах при пробитии чека информация уходит не только в налоговую, но и в ЦРПТ — оператора системы маркировки. Если с икрой что-то не так или срок реализации вышел, покупка будет автоматически заблокирована. Поэтому и снижают цены: скоро этот товар вообще нельзя будет продать.

Подорожает ли икра снова

Значительного подорожания красной икры летом эксперты не ждут. Доктор экономических наук, экс-замглавы Госкомрыболовства Леонид Холод считает, что решающий фактор — спрос, а он сейчас ограничен. С доходами у населения дела обстоят не лучшим образом, востребованность дорогих продуктов падает. И это на фоне большого улова, из-за которого сделали огромные запасы, особенно икры горбуши.

При этом в прошлом году стоимость икры в магазинах была завышенной. Надежды продавцов на предновогодний сезон не оправдались, и к началу 2026 года остались запасы, которые торговые сети торопятся распродать.

Очередной подъем цен на икру будет сезонным и произойдет, как обычно, ближе к Новому году, когда традиционно вырастет спрос. Но и тогда скачок, вероятно, будет не таким заметным, как в предыдущие годы, из-за общей экономической ситуации.

Ранее сообщалось, что россияне массово скупают короткие оздоровительные туры в Подмосковье на выходные.