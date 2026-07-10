Спустя 24 года раскрыли 10 жутких убийств в Подмосковье: маньяк найден и признал вину

В Московской области продвнулись в расследовании резонансного уголовного дела в отношении Алексея Гаськова, обвиняемого в серии из 10 убийств женщин и мужчины, совершенных в Москве и Подмосковье в 2002 году. Благодаря современным ДНК-технологиям и кропотливой работе следователей удалось связать преступления, которые долгие годы считались нераскрытыми. Старший следователь 1-го Управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области Анна Овчинникова рассказала KP.RU некоторые детали громкого дела.

Ключевой точкой отсчета стало убийство 21-летней студентки из Перу Каролины Агнес Сантестебан, пропавшей в ноябре 2002 года. Тело девушки нашли в лесопарке в Подмосковье, но тогда установить личность преступника не удалось. Дело было приостановлено, однако в ходе повторного анализа старых материалов следователи обратили внимание на некоего Алексея Гаськова из Новосибирской области, который в тот период жил в Москве и внезапно уехал домой сразу после убийства перуанки.

Дальнейшие экспертизы подтвердили: ДНК Гаськова совпадает с биологическими следами на местах как минимум десяти преступлений. Среди жертв — молодые женщины, на которых он нападал в парках, подъездах и на безлюдных улицах. Сам обвиняемый рассказал, что приехал в Москву на актерские курсы, которые вел Эммануил Виторган, но учебу забросил из-за пьянства и прогулов. Подрабатывал в парках — запускал аттракционы, а после смены высматривал одиноких девушек. Так, за один вечер в августе 2002 года в Пушкинском парке он убил двух женщин.

Последней в той серии стала студентка из Перу — ее необычная внешность привлекла внимание маньяка, а когда девушка не откликнулась на его попытки познакомиться, он напал с ножом. Вскоре после этого Гаськов уехал в Бердск (Новосибирская область), где впоследствии был осужден за насильственные действия против 11-летней падчерицы. Вышел на свободу в 2016-м, но следователи нашли доказательства еще одного эпизода растления — в отношении другой девочки, дочери сожительницы.

Судебно-психиатрическая экспертиза признала Гаськова вменяемым, но диагностировала у него гомицидоманию (влечение к убийствам) и раптофилию (возбуждение только при нападении на несогласного человека). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

По данным «Комсомолки», жертв Гаськова находили разных округах Подмосковья. Среди них Подольск, Пушкино и Химки. Минимум пять тел нашли в Москве.

Сам Подсудимый полностью признал вину и активно сотрудничал со следствием, что, однако, не меняет тяжести инкриминируемых ему преступлений — теперь его ждет пожизненное лишение свободы.