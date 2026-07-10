Дорожные службы Подмосковья перевели в режим повышенной готовности в связи с непогодой
В Подмосковье из-за циклона усилили работу дорожных служб
Фото: [REGIONS/Владимир Ерастов]
Дорожные службы Подмосковья перевели в режим повышенной готовности в связи с прогнозируемой непогодой. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
На столичный регион надвигается циклон «Бернадетт». Ожидаются обильные осадки и усиление ветра.
Дорожные службы мониторят ситуацию и готовы к работам по обеспечению безопасного проезда. В Мосавтодоре для устранения подтоплений и упавших деревьев наготове порядка 400 специалистов и более 90 помп.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу МОС АВС в Орехово-Зуеве.