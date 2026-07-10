Одноразовый концепт: автоэксперт назвал главный минус китайских автомобилей

Китайские автомобили, стремительно завоевавшие российский рынок, имеют существенный недостаток — короткий расчетный срок службы, заявил URA.RU вице-президент Союза автосервисов Александр Пахомов. В отличие от европейских моделей, рассчитанных на десятилетия, китайские машины конструируют примерно на пять лет активной эксплуатации. Эксперт пояснил, что это связано с особенностями внутреннего рынка КНР, где владельцы часто меняют авто каждые несколько лет, а не ремонтируют кузов или агрегаты.

По словам Александра Пахомова, китайские бренды не закладывают в конструкцию избыточную надежность и долговечность. Пример — защита от коррозии: оцинковка наносится только на самые нагруженные элементы кузова, а остальные детали остаются незащищенными и ржавеют значительно быстрее. Это сознательное инженерное решение, продиктованное потребительскими привычками в Китае, где смена автомобиля через три-пять лет — обычная практика. Поэтому дорогостоящие технологические решения, обеспечивающие эксплуатацию на 15-20 лет, производителям просто невыгодны.

При этом эксперт уточнил, что речь идет не о всех китайских авто без исключения. В его сервисе обслуживаются Volkswagen и Audi китайской сборки, которые, по его оценке, не уступают европейским аналогам по качеству. Китайские двигатели также показывают себя конкурентноспособными. Однако большинство брендов, представленных на российском рынке, ориентированы на первую пятилетку безупречной работы — после этого автовладельцы могут столкнуться с ускоренным износом и проблемами с коррозией.

Пахомов также отметил, что текущее лето — удачное время для покупки автомобиля. Спрос традиционно низок, дилеры предлагают скидки и специальные условия, а склады еще заполнены моделями прошлых лет выпуска. При этом до конца года не предвидится факторов для удешевления, тогда как риски роста цен сохраняются, поэтому, по его мнению, если покупка планировалась, откладывать ее не стоит.