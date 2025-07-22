Аномальный холод, адская жара, бесконечные ливни и грозы: почему в России больше не будет лета

Климатические сюрпризы 2025 года не случайны — они стали закономерным продолжением цепочки погодных аномалий, наблюдаемых в России последние годы. По мнению ведущих климатологов, причина кроется в стремительных изменениях, происходящих в Арктике, где температура растет в три раза быстрее, чем в среднем по планете.

Арктический эффект

«Арктика выступает в роли климатического дирижера для всего Северного полушария, — объясняет Владимир Семенов, директор Института физики атмосферы РАН. — Ее стремительное потепление нарушает привычную циркуляцию воздушных масс, что приводит к экстремальным погодным явлениям в средних широтах».

Этот механизм хорошо иллюстрирует нынешнее лето:

Зимой арктическое потепление вызвало аномальные морозы в центральной России

Весной привело к поздним снегопадам в апреле

Летом спровоцировало чередование тропических ливней и периодов изнуряющей жары. Еще и июнь был необычно холодным.

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Новый климатический режим

Метеорологи отмечают, что климат центральной России постепенно приобретает черты, характерные для более южных регионов. «Московская погода все больше напоминает воронежскую, а в перспективе может стать похожей на ростовскую, — комментирует Семенов. — Мы наблюдаем учащение экстремальных явлений при сохранении общего количества осадков».

Особенно тревожным сигналом стало появление в 2024–2025 годах таких редких для России явлений, как:

Смерчи в Краснодарском крае

Тропические ливни с количеством осадков до месячной нормы за сутки

Волны жары, длящиеся более двух недель

Фото: [ изображение сгенерировано ИИ/freepik.com ]

Прогноз на конец июля 2025 года

На фоне этих глобальных изменений синоптики дают следующий прогноз на последнюю декаду июля:

Центральная Россия встретит конец месяца прохладной (+22…+26°C) и дождливой погодой. Особенно интенсивные осадки ожидаются в Калужской, Тульской и Ярославской областях.

Северо-Западный регион сохранит типичную для себя переменчивую погоду с температурой +20…+25°C и периодическими дождями. В Мурманской области столбики термометров не поднимутся выше +15°C.

Южные области продолжат наслаждаться стабильным теплом (+29…+32°C) с минимальным количеством осадков. Лишь в горных районах возможны локальные грозы.

Поволжье столкнется с наиболее дискомфортными условиями — сочетанием высокой влажности (до 90%), умеренной температуры (+23…+26°C) и сильных гроз с порывистым ветром.

Уральский регион ожидает классическая летняя погода с температурой +22…+26°C и регулярными, но не слишком интенсивными осадками.

Эксперты подчеркивают, что подобные погодные аномалии — не временное явление, а новая климатическая реальность, к которой России предстоит адаптироваться в ближайшие десятилетия.