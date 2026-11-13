Доля Подмосковья в товарообороте с Белоруссией вырастет до 20%

По итогам 2026 года доля Подмосковья в товарообороте между Россией и Белоруссией может вырасти до 20% или даже превысить этот показатель в общем объеме внешнеторгового оборота двух стран, показатель продолжают наращивать. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Доля Подмосковья в товарообороте России и Белоруссии активно растет. В 2024 году она составляла 14,2%, в 2025 году – уже 18,9%, а в первом полугодии текущего года составила 19,4%», – отметила зампред.

В ведомстве подчеркнули, что республика является ведущим торгово-экономическим партнером региона в пространстве СНГ и одним из главных в мире.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.