В Центре Рошаля спасли мальчика из Ставрополя с гидроцефалией и тромбом

Врачи Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли ребенка из Ставрополя, у которого образовался тромб. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение доставили мальчика из Ставрополя. При рождении у него выявили гидроцефалию и установили шунт для отвода спинномозговой жидкости. Спустя время шунт потребовалось заменить. После этого у ребенка развилась инфекция, на фоне чего начал развиваться тромб.

Мальчика направили на операцию. Сначала кардиохирурги и нейрохирурги удалили шунт с образовавшимся тромбом из правого предсердия. Затем пациенту провели антибактериальную терапию. После этого был установлен новый шунт — из головного мозга в брюшную полость. Обе операции прошли успешно. Ребенок уже готовится к выписке.

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