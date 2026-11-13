В Мелихово пройдет спектакль, посвященный любимым питомцам Чехова

В субботу, 28 ноября, в Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» в Чехове пройдет спектакль «Собаки Чехова» в постановке мелиховского театра «Чеховская студия». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Данная постановка получила две награды на XLII Международном театральном фестивале «Липецкие театральные встречи», а также одну - на XX Областном театральном фестивале «Долгопрудненская осень» мелиховские «Собаки». Спектакль поставлен по пьесе Артема Казюханова «Собаки Чехова», которая была создана в рамках мелиховской лаборатории молодых драматургов «Чехов: Non fiction».

В спектакле участвуют заслуженная артистка РФ Наталья Беляева, актеры Сергей Кирюшкин, Евгений Пеккер, Андрей Богданов, Сергей Фатьянов, Вера Быкова, Иван Кожевников, Даниил Хацкин, Антон Белый и Юлия Богданова. Узнать другие подробности можно на сайте.

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