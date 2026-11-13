В Подмосковье к 2027 году достроят три площадки Light Industrial

В 2027 году в Подмосковье завершат строительство трех площадок Light Industrial общей площадью около 190 тыс. кв. м - ICPARK «Есипово-5» в Солнечногорске, ICPARK «Титан» в Ленинском и первой очереди ICPARK «Ключ» в Дмитровском, которые реализует INDUSTRIAL CITY. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Три новые площадки общей площадью около 190 тыс. кв. м позволят привлечь порядка 150 резидентов и создать дополнительные возможности для развития бизнеса. Объем инвестиций в эти проекты оценивается в 11,7 млрд рублей. Ввод объектов намечен на 2027 год», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Проекты предусматривают строительство готовых производственно-складских помещений с необходимой инженерной и коммунальной инфраструктурой. Такой формат позволяет предпринимателям быстрее запускать производства, не тратя время и средства на самостоятельное создание базовой инфраструктуры.

Формат Light Industrial предполагает размещение на одной территории мультиформатных производственных и складских помещений, которые можно адаптировать под задачи конкретного предприятия. Резидентам доступны инженерные сети, транспортная инфраструктура и сервисы для ведения бизнеса. Подобрать площадку для реализации инвестпроекта в Московской области можно на инвестиционной карте Подмосковья.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

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