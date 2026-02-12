Тюремный надзиратель из Великобритании делал ставки в онлайн-казино во время поездки на скорости более 70 миль в час (около 110 км/ч) и врезался в автомобиль беременной женщины. В результате страшной аварии пострадавшей потребовалось экстренная операция, чтобы спасти ребенка. Об этом сообщает портал Mirror .

Суд в Дерби приговорил виновника ДТП, бывшего военного Джека Бентли, к двум годам и четырем месяцам тюрьмы. Мужчина почти всю поездку пользовался телефоном, заходя на сайты азартных игр.

В протараненной машине находилась женщина на 33-й неделе беременности, ее партнер, двое детей и собака. В результате столкновения беременная получила перелом таза. Врачи сделали ей кесарево сечение под общим наркозом и помогли появиться на свет недоношенной малышке. Из-за тяжелых травм женщина не смогла взять ребенка на руки сразу после родов, наблюдая за дочерью лишь через стекло больничного бокса.

«Ни одна мать не должна рожать под наркозом, не видя своего ребенка. Первые три недели я могла видеть дочь только в инкубаторе со своей больничной койки», — заявила пострадавшая.

Кроме того, у одной из старших дочек женщины после аварии диагностировали перелом лодыжки, а их собаке потребовалась срочная операция на позвоночнике.

Прокуратура сообщила, что свидетели еще за несколько километров до аварии заметили опасную манеру вождения Бентли — он выезжал на обочину и хаотично перестраивался между полосами.

Бентли признал вину. Помимо тюремного срока, его лишили водительских прав более чем на три года.

