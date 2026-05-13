Конец IT-дефицита: эксперт раскрыла, почему ИИ увольняет программистов

Развитие искусственного интеллекта все чаще называют прямым триггером массовых увольнений в IT-сфере — и этому есть железное объяснение. Парадокс в том, что сами технологические компании пали жертвой собственной безупречной организованности: у них идеально выстроены бизнес-процессы, каждая переписка фиксируется в корпоративных приложениях, а задачи, KPI и OKR расписаны до такой степени, что роботу не нужно додумывать, что делать. По словам эксперта по управлению персоналом Татьяны Кожевниковой, именно эта скрупулезная формализация облегчает передачу обязанностей человека ИИ-агентам — в отличие от «старомодных» контор, где все держится на живых договоренностях и коленках. Об этом сообщает Hi-Tech Mail .

Она добавила, что второй удар по программистам — так называемый вайб-кодинг, то есть создание софта без профильного образования силами одних нейросетей. Но ИИ здесь скорее катализатор, а главная системная причина — перепроизводство кадров. За последние пять–десять лет рынок захлестнула волна курсов и ускоренных школ: тысячи людей ринулись в айти, и в итоге на одну вакансию сегодня приходится 22 резюме. При этом редкие уникальные компетенции по-прежнему в цене, но по большинству массовых специальностей спрос уже не успевает за наплывом соискателей.

По мнению эксперта, в России сокращения в IT продолжатся, и дело тут не только в роботах. Снижение темпов экономического роста заставляет компании внедрять трудосберегающие технологии — а значит, увольнения становятся самым простым способом урезать расходы, когда конкуренция за место в престижной фирме только обостряется. Управляющий партнер HR-агентства Алексей Чихачев называет ситуацию не кризисом, а «окончанием десятилетнего корпоративного похмелья»: отрасль просто протрезвела после эйфории бесконечного дефицита кадров и теперь вынуждена заново учиться эффективности без лишних рук. Таким образом, IT больше не про гарантированную работу с пеленок курсов, а про жесткий отбор, где ИИ — лишь удобный повод, а не корень зла.

