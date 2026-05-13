«Жить в гараже — законно»: риелтор объяснил, что бороться с «гаражными квартирами» бессмысленно

В России тысячи людей живут в гаражах. Власти давно хотят это запретить, но, похоже, зря. Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков заявил: бороться с жильем в гаражах на законодательном уровне бессмысленно. Хозяева все равно найдут лазейку. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Эксперт напомнил: гаражи никогда не признают жилыми помещениями, но владельцы вправе делать со своей собственностью что угодно. Если человек готов терпеть неудобства ради выгоды — это его право. У нас есть такая вещь, как апартаменты. Это тоже вроде как нежилое помещение, но в них люди живут — уточнил Барсуков.

По мнению риелтора, запреты не решат проблему. Пока нет массового ущерба окружающим, бороться с каждым гаражом-«квартирой» бессмысленно. Люди будут жить там, где дешево и удобно.

