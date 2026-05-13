Путин назначил выпускника «школы губернаторов» Ковальчука врио губернатора Брянской области

Президент России Владимир Путин назначил Егора Ковальчука, который является выпускником «школы губернаторов», врио губернатора Брянской области. Это следует из указа, опубликованного на сайте Кремля.

«Назначить Ковальчука Егора Викторовича временно исполняющим обязанности Губернатора Брянской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Брянской области», – говорится в документе.

Указ вступил в силу со дня его подписания.

«Школа губернаторов» представляет собой программу подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы. Ее запустили в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

