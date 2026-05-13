«Бриллианты в джинсах»: турист лишился 330 камней на ₽4,7 млн в Шереметьево

Мечтал разбогатеть, а стал беднее на 150 тысяч рублей и россыпь камней. Отдохнувший в ОАЭ турист решил сэкономить на пошлине и спрятал 330 бриллиантов в карман джинсов. Таможенники Шереметьево нашли их и конфисковали. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Мужчина уверенно прошел зеленый коридор, полагая, что его не проверят. Но сотрудники таможни имеют чутье на «сладкое». При досмотре в кармане его джинсов обнаружили 330 огранённых бриллиантов. Общая стоимость камней — 4,7 млн рублей. Россиянин не задекларировал их и не уплатил пошлину. Теперь камни — собственность государства.

Суд оштрафовал путешественника на 150 тысяч рублей. Бриллианты конфискованы и обращены в доход казны. Теперь вместо прибыли — уголовное дело за контрабанду стратегически важных ресурсов. Эксперты напоминают: ввоз драгоценных камней без декларации — уголовно наказуем. Даже если камни в кармане. Особенно если их 330.

