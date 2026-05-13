«Мороженое и каша из детства»: россияне назвали продукты, за которыми ностальгируют сильнее всего

Психологи говорят, что вкусы и запахи самые сильные триггеры памяти. Жители Курганской области подтвердили это на опросе. Они назвали продукты, от которых у них щемит сердце и наворачиваются слезы. И это не оливье и не торты. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Исследование молочной компании и аналитического центра выявило: самые ностальгические воспоминания у зауральцев вызывают мороженое и молочная каша. 31 процент опрошенных также проголосовали за глазированные сырки и йогурты. Еще 17 процентов вспомнили стакан теплого молока — то самое, которое наливала бабушка перед сном.

При этом молочные продукты в целом занимают важное место в рационе. Сметана, пастеризованное молоко, сливочное масло, кефир — их покупают регулярно. Но выбирают не по бренду, а по натуральному составу, вкусу и пользе. То есть ностальгия ностальгией, а здоровье дороже.

