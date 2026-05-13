Качество учителей истории: педагоги-историки Симферополя признаны лучшим кадровым потенциалом в Крыму

Столица Крыма неожиданно оказалась в лидерах по еще одному параметру — качеству школьных учителей истории. Как заявил в эфире телеканала « Крым 24 » Евгений Костылев, директор симферопольской школы и советник Общественной палаты республики, именно Симферополь задает тон в подготовке педагогов-историков. Причем речь не только про рядовых преподавателей: многие из них настолько сильны, что со временем возглавляют целые учебные заведения, успешно применяя свой профессиональный багаж уже на управленческом уровне.

Костылев отдельно отметил, что Ялта, Керчь и Евпатория тоже держат планку — там уровень подготовки учителей истории вполне достойный и не выглядит бледной тенью лидера.

По его словам, по всему полуострову есть крепкая историческая школа, просто Симферополь в этом ряду чуть заметнее выделяется кадровым потенциалом. Никакой сенсации, но любопытный штрих к картине регионального образования: классические гуманитарии в Крыму пока в цене, и их профессионализм конвертируется в реальные должности, а не просто в теплые слова об успехах учеников.

