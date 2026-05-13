«Схватил череп и убежал»: в церкви средь бела дня украли 800-летнюю реликвию святой

Средь бела дня, под камерами, в открытой для посещения церкви — неизвестный мужчина подошел к раке, выхватил череп святой, прижал его к груди и скрылся. В Чехии похитили реликвию, которой 800 лет. Полиция в шоке, архиепископ в ужасе. Об этом сообщает The Independent.

Инцидент произошел в базилике Святого Лаврентия и Святой Здиславы в городе Яблонне-в-Подьештеди. На записи с камер наблюдения видно, как мужчина в черной одежде действует быстро и дерзко. Он выхватывает из застекленной раки череп святой Здиславы Лемберкской, прижимает его к себе и исчезает между рядами скамей. Кража произошла во вторник. Полиция опубликовала видео и разыскивает похитителя.

Святая Здислава жила в XIII веке, известна щедростью и помощью бедным. Ее канонизировал Папа Иоанн Павел II в 1995 году. Архиепископ Пражский Станислав Пшибыл назвал произошедшее «ужасной новостью». Череп также почитался паломниками.

