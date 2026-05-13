Путин назначил участника программы «Время героев» врио губернатора Белгородской области

Президент России Владимир Путин назначил участника программы «Время героев» Александра Шуваева врио губернатора Белгородской области. Это следует из его указа, опубликованного на сайте Кремля.

«Назначить Шуваева Александра Михайловича временно исполняющим обязанности Губернатора Белгородской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Белгородской области», — говорится в указе.

В нем также уточнили, что документ вступает в силу со дня его подписания.

Шуваев родился в 1981 году в городе Новый Оскол Белгородской области, его удостоили звания Герой Российской Федерации, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденом Александра Невского, тремя орденами Мужества и медалью Суворова за боевые заслуги. В начале 2026 года он был назначен заместителем губернатора Иркутской области.

