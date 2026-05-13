«Не списывайте на похмелье»: кардиолог назвал три признака, которые отличают инсульт от сильного опьянения

Головная боль, тошнота, шаткая походка — типичное утро после бурной вечеринки. Но иногда эти же симптомы маскируют смертельную угрозу. Кардиолог Андрей Кондрахин рассказал, как за секунды отличить инсульт от похмелья и не упустить драгоценное время. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Главное правило, по словам врача, — резкость. Инсульт наступает внезапно. Человек может идти нормально, а через секунду у него перекашивается лицо, пропадает речь, рука или нога с одной стороны тела становятся ватными. При похмелье же симптомы нарастают постепенно, по мере того как организм борется с отравлением алкоголем.

Опасность в том, что инсульт часто протекает без боли. Пострадавший может просто начать спотыкаться, ронять предметы, не понимая, что с ним происходит. А окружающие списывают это на «перебрал». В то время как при истинном похмелье перекоса лица нет, зато есть общая слабость, нарушение координации и замедленная реакция.

Особенно коварны случаи, когда инсульт случается после употребления алкоголя. Тогда признаки опьянения смешиваются с неврологическими нарушениями, и скорая вызывается слишком поздно. Кондрахин призывает обращать внимание на внезапность: если у человека резко «поплыла» речь или лицо стало асимметричным — немедленно звоните в «скорую». Даже если он только что выпил.

