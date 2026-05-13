Как готовить ребенка к ЕГЭ: психолог назвала идеальный режим подготовки школьников к экзаменам

Готовить ребенка к экзаменам — это не просто засадить за учебники и требовать зубрежки. Семейный психолог Анна Антонец в эфире телеканала « Крым 24 » объяснила, что грамотный режим подготовки строится на простом, но эффективном принципе: 45 минут занятий — 15 минут активного перерыва.

По ее словам, это время не для телефона, а для разминки или любой физической нагрузки. Потому что, как ни странно, устает не только голова, а все тело целиком, и восстанавливается оно тоже лучше при чередовании умственного с движением — так информация реально усваивается качественнее.

Эксперт добавила, что тем не менее техникой «поменял учебник на зарядку» дело не ограничивается. Главный камень преткновения — детская тревожность, и тут без родителей не обойтись. Не стоит нагнетать, а делать ровно наоборот: снижать значимость ЕГЭ или ОГЭ до адекватного уровня. Ребенок должен четко услышать: результаты этих тестов не определят всю его жизнь, а ошибка — не конец света и уж точно не катастрофа. Когда подросток понимает, что любые результаты в семье примут и не станут любить меньше, его уровень стресса падает кардинально. Парадокс подготовки в том, что чем меньше боишься провала, тем выше шансы на успех — и задача родителей эту формулу донести мягко, но уверенно.

